Чорні орнітологи вивезли з України 180 тисяч особин диких птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Упродовж чотирьох років за кордон було незаконно вивезено близько 180 тис. особин диких птахів. Про це заявив заступник Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко із посиланням на інформацію, надану Держпродспоживслужбою, повідомляє УНН, посилаючись на прес-реліз Міністерства екології та природних ресурсів України.
“Протягом 2014-2017 років за межі України було незаконно вивезено близько 180 тис. особин диких птахів”, — йдеться у повідомленні.
При цьому Мінприроди не надавало жодних дозволів на вилучення цих птахів із навколишнього середовища. За попередніми підрахунками, потенційні збитки можуть сягати кілька мільйонів гривень.
“Є ознаки порушення природоохоронного законодавства. Розраховуємо на швидку реакцію правоохоронних органів та встановлення ними осіб, причетних до масштабного вивезення птахів за межі України”, — сказав Василь Полуйко. Він нагадав, що йдеться також про порушення вимог Бернської конвенції щодо заборони продажу та утримання диких тварин.
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До слова, з 1 червня інспекційні підрозділи державного нагляду на митних постах екологічного контролю зобов’язані вносити інформацію про виявлені факти вивезення об’єктів дикої фауни до електронного журналу посту екологічного контролю. Нагляд за веденням електронного реєстру покладено на Сектор державного екологічного нагляду на митній території Департаменту державного екологічного нагляду.
Водночас Мінприроди звернулось до Держпродспоживслужби із проханням надати інформацію щодо реєстрації фізичних та юридичних осіб, що займаються утриманням та розведенням диких тварин, щоб у подальшому координувати з органами Держекоінспекції питання оформлення документів щодо реєстрації розплідників диких тварин чи вивезення їх за межі України.
Крім того, ухвалено рішення розглянути можливість внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів у частині оформлення ветеринарних документів для диких тварин з метою контролю легальності її походження.
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Нагадаємо, з травня в Україні змінились правила на перевезення домашніх тварин.
Бернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі набула чинності в 1982 році. Документ підписали понад 40 держав, більшість з яких є членами Ради Європи.
В Україні існує 12 територій, що мають статус заповідників. Найбільше значення для орнітологів мають Дунайський та Чорноморський біосферні заповідники. В їх акваторіях гніздяться пелікан рожевий, косар, нерозень, пухівка, крех середній, пісочник морський, чоботар, кулик-сорока, мартин каспійський, крячки каспійський і малий. Усі ці види занесено до Червоної книги України.