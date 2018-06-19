Черные орнитологи вывезли из Украины 180 тысяч особей диких птиц

“В течение 2014-2017 годов за пределы Украины было незаконно вывезено около 180 тыс. особей диких птиц”, — говорится в сообщении.

При этом Минприроды не предоставляло никаких разрешений на изъятие этих птиц из среды обитания. По предварительным подсчетам, потенциальные убытки могут достигать нескольких миллионов гривен.

“Есть признаки нарушения природоохранного законодательства. Рассчитываем на быструю реакцию правоохранительных органов и установление ими лиц, причастных к масштабному вывозу птиц за пределы Украины”, - сказал Василий Полуйко. Он напомнил, что речь идет также о нарушении требований Бернской конвенции о запрете продажи и содержании диких животных.

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К слову, с 1 июня инспекционные подразделения государственного надзора на таможенных постах экологического контроля обязаны вносить информацию о выявленных фактах вывоза объектов дикой фауны в электронный журнал поста экологического контроля. Надзор за ведением электронного реестра возложен на Сектор государственного экологического надзора на таможенной территории Департамента государственного экологического надзора.

В то же время Минприроды обратилось к Госпродпотребслужбы с просьбой предоставить информацию о регистрации физических и юридических лиц, занимающихся содержанием и разведением диких животных, чтобы в дальнейшем координировать с органами Госэкоинспекции вопросы оформления документов по регистрации питомников диких животных или вывозу их за пределы Украины.

Кроме того, принято решение рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок выдачи ветеринарных документов в части оформления ветеринарных документов для диких животных с целью контроля легальности ее происхождения.

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Напомним, с мая в Украине изменились правила на перевозку домашних животных.

Бернская конвенция об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе вступила в силу в 1982 году. Документ подписали более 40 государств, большинство из которых являются членами Совета Европы.

В Украине существует 12 территорий, имеющих статус заповедников. Наибольшоее значение для орнитологов имеют Дунайский и Черноморский биосферный заповедники. В их акваториях гнездятся розовый пеликан, косарь, серая утка, пуховка, средний крохаль, песочник морской, сапожник, кулик-сорока, черноголовый хохотун, крачки каспийская и малая. Все эти виды занесены в Красную книгу Украины.