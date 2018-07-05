СБУ блокувала рекордний вилов риби браконьєрами у Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією, у взаємодії із морською охороною Держприкордонслужби блокували масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря. Про це повідомив прес-центр відомства, передає УНН.
“Під час проведення 25 обшуків на складах суб’єктів господарювання, причетних до незаконного промислу, вилучено майже 500 тонн риби та рибної продукції. За попередніми висновками фахівців сума державних збитків сягає 50 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) КК України.
Як з’ясувалось, керівники двох державних установ зі сфери рибного господарства та екології моря організували схему незаконного вилову риби під час нерестової заборони в Азовському морі. Використовуючи квоту на вилов біоресурсів, у тому числі у нерестовий період, чиновники надавали дозволи приватним структурам на вилов нібито зразків риби, необхідних для проведення відповідних досліджень. Насправді зловмисники браконьєрським шляхом здійснювали незаконний промисел в особливо великих розмірах.
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У ході спецоперації правоохоронці затримали та заарештували в акваторії Азовського моря два судна, на яких знаходилося майже десять тонн риби, виловленої браконьєрами.
Тривають слідчо-оперативно дії для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до незаконного вилову.
Операція проводилась із залученням спецпідрозділу поліції “Корд”.
Нагадаємо, за межі України за останні 5 років незаконно вивезли близько 180 тис. особин диких птахів.