Вантажівку, що везла 80 мішків бурштину, затримали на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 липня. УНН. Вантажівку, в якій перевозили 80 мішків бурштину, затримали на Житомирщині. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко.
Автомобіль Рено Мастер зупинили під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі "Васьковичі - Шепетівка" на території Ємільчинського району. В кузові вантажівки поліцейські виявили 80 мішків бурштину.
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"Нині на місці події працюють спецпризначенці поліції та слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення та ГУНП. Правоохоронці з'ясовують походження та призначення вантажу", - написав Печененко.