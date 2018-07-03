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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 94229 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114315 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 135097 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141742 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 179189 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Грузовик, который вез 80 мешков янтаря, задержали в Житомирской области

Грузовик, который вез 80 мешков янтаря, задержали в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 12754 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 июля. УНН. Грузовик, в котором перевозили 80 мешков янтаря, задержали в Житомирской области. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Автомобиль Рено Мастер остановили во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге "Васьковичи - Шепетовка" на территории Емильчинского района. В кузове грузовика полицейские обнаружили 80 мешков янтаря.

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"Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы Емильчинского отделения и ГУНП. Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза", - написал Печененко.

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