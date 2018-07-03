Грузовик, который вез 80 мешков янтаря, задержали в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 июля. УНН. Грузовик, в котором перевозили 80 мешков янтаря, задержали в Житомирской области. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.
Автомобиль Рено Мастер остановили во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге "Васьковичи - Шепетовка" на территории Емильчинского района. В кузове грузовика полицейские обнаружили 80 мешков янтаря.
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"Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы Емильчинского отделения и ГУНП. Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза", - написал Печененко.