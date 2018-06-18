Близько 200 кг бурштину вилучено з автомобіля у Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Тернопільські патрульні виявили у водія майже 200 кілограмів бурштину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Патрульної поліції, передає УНН.
"У ніч на 17 червня на вулиці Микулинецькій екіпаж патрульних помітив автомобіль Range Rover, який рухався з порушенням ПДР — в авто не підсвічувався задній номерний знак. Інспектори зупинили транспортний засіб. Водій за кермом Range Rover помітно нервував та уникав спілкування з поліцейськими. Згідно ст. 34 Закону України “Про Національну поліцію” патрульні провели поверхневу перевірку транспортного засобу. В авто інспектори виявили 10 мішків каміння жовто-коричневого кольору, зовні схожого на сирець бурштину, вагою близько 200 кілограмів. Жодних документів про походження каміння чоловік не мав", - йдеться у повідомленні.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Каміння, вилучено. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, патрульні поліцейські Рівненщини виявили у водія-порушника майже 134 кілограмів каміння, схожого на бурштин.