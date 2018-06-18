Около 200 кг янтаря изъято из автомобиля в Тернополе

"В ночь на 17 июня на улице Микулинецкой экипаж патрульных заметил автомобиль Range Rover, который двигался с нарушением ПДД - в авто не подсвечивался задний номерной знак. Инспекторы остановили транспортное средство. Водитель за рулем Range Rover заметно нервничал и избегал общения с полицейскими. Согласно ст . 34 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные провели поверхностную проверку транспортного средства. В авто инспекторы обнаружили 10 мешков с камнями желто-коричневого цвета, внешне похожего на сырец янтаря весом около 200 килограммов. Никаких документов о происхождении камней мужчина не имел", - говорится в сообщении.



На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Камни, изъяты. Сейчас продолжаются следственные действия.



Как сообщал УНН, патрульные полицейские Ровенской обнаружили у водителя-нарушителя почти 134 килограммов камней, похожего на янтарь.



