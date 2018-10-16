Українці стали більше їсти риби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україні за 2017 рік на 12% збільшилось споживання риби та рибних продуктів. Про це повідомила прес-служба Державного рибного агентства України, передає УНН.
“За даними Держстату у 2017 році рівень споживання риби та рибних продуктів сягнув 10,8 кг на одну особу. Це на 12,5% більше, ніж у 2016 році (9,6 кг/о.о.)”, — йдеться у повідомленні.
До регіонів-лідерів зі споживання риби і рибних продуктів входять такі області:
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- Київська — 15,1 кг,
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- Одеська — 14,7 кг,
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- Житомирська — 14,3 кг,
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- Вінницька — 13,3 кг,
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- Черкаська — 13,1 кг.
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Найменше білків водного походження вживають у таких регіонах:
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- Закарпатська область — 7,1 кг,
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- Івано-Франківська область — 7,3 кг,
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- Луганська область — 7,3 кг,
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- Чернівецька область — 7,8 кг.
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За даними Держрибагентства у 2017 році загальний вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав 94,2 тис. тонн. Це на 6,6% більше, ніж у 2016 році (88,4 тис. тонн).
При цьому за статистичними даними загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні у 2017 році склав 63,3 тис. тонн, що більше на 1,1%, порівняно з 2016 роком.
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Більша частка у структурі випуску товарно-харчової рибної продукції припадає на випуск рибних консервів — 54% (34,1 тис. тонн) та морожену рибу — 17% (10,9 тис. тонн).
Протягом 2017 року збільшено виробництво солоної риби на 18%, виробництво ікри риби та її замінників на 17%, а також на 8% — виробництво рибних консервів.
Нагадаємо, у 2018 році продажі місцевих риби та морепродуктів виросли на третину.