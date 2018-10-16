Українці стали більше їсти риби

“За даними Держстату у 2017 році рівень споживання риби та рибних продуктів сягнув 10,8 кг на одну особу. Це на 12,5% більше, ніж у 2016 році (9,6 кг/о.о.)”, — йдеться у повідомленні.

До регіонів-лідерів зі споживання риби і рибних продуктів входять такі області:



Київська — 15,1 кг,



Одеська — 14,7 кг,



Житомирська — 14,3 кг,



Вінницька — 13,3 кг,



Черкаська — 13,1 кг.



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Найменше білків водного походження вживають у таких регіонах:



Закарпатська область — 7,1 кг,



Івано-Франківська область — 7,3 кг,



Луганська область — 7,3 кг,



Чернівецька область — 7,8 кг.



За даними Держрибагентства у 2017 році загальний вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав 94,2 тис. тонн. Це на 6,6% більше, ніж у 2016 році (88,4 тис. тонн).

При цьому за статистичними даними загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні у 2017 році склав 63,3 тис. тонн, що більше на 1,1%, порівняно з 2016 роком.

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Більша частка у структурі випуску товарно-харчової рибної продукції припадає на випуск рибних консервів — 54% (34,1 тис. тонн) та морожену рибу — 17% (10,9 тис. тонн).

Протягом 2017 року збільшено виробництво солоної риби на 18%, виробництво ікри риби та її замінників на 17%, а також на 8% — виробництво рибних консервів.

Нагадаємо, у 2018 році продажі місцевих риби та морепродуктів виросли на третину.