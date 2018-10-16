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Украинцы стали больше есть рыбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине за 2017 год на 12% увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного рыбного агентства Украины, передает УНН.

“По данным Госкомстата в 2017 году уровень потребления рыбы и рыбных продуктов достиг 10,8 кг на человека. Это на 12,5% больше, чем в 2016 году (9,6 кг/о.о.)”, - говорится в сообщении.

В регионы-лидеры по потреблению рыбы и рыбных продуктов входят такие области:

  • Киевская — 15,1 кг,
  • Одесская — 14,7 кг,
  • Житомирская — 14,3 кг,
  • Винницкая — 13,3 кг,
  • Черкасская — 13,1 кг.

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Меньше белков водного происхождения употребляют в таких регионах:

  • Закарпатская область — 7,1 кг,
  • Ивано-Франковская область — 7,3 кг,
  • Луганская область — 7,3 кг,
  • Черновицкая область — 7,8 кг.

По данным Госрыбагентства в 2017 году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 94,2 тыс. тонн. Это на 6,6% больше, чем в 2016 году (88,4 тыс. тонн).

При этом по статистическим данным общий объем производства товарно-пищевой рыбной продукции в Украине в 2017 году составил 63,3 тыс. тонн, что больше на 1,1% по сравнению с 2016 годом.

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Большая доля в структуре выпуска товарно-пищевой рыбной продукции приходится на выпуск рыбных консервов — 54% (34,1 тыс. тонн) и мороженую рыбу — 17% (10,9 тыс. тонн).

В течение 2017 года было увеличено производство соленой рыбы на 18%, производство икры рыбы и ее заменителей на 17%, а также на 8% — производство рыбных консервов.

Напомним, в 2018 году продажи местных рыбы и морепродуктов выросли на треть.

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