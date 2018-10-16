Украинцы стали больше есть рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине за 2017 год на 12% увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного рыбного агентства Украины, передает УНН.
“По данным Госкомстата в 2017 году уровень потребления рыбы и рыбных продуктов достиг 10,8 кг на человека. Это на 12,5% больше, чем в 2016 году (9,6 кг/о.о.)”, - говорится в сообщении.
В регионы-лидеры по потреблению рыбы и рыбных продуктов входят такие области:
-
- Киевская — 15,1 кг,
-
- Одесская — 14,7 кг,
-
- Житомирская — 14,3 кг,
-
- Винницкая — 13,3 кг,
-
- Черкасская — 13,1 кг.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные статьи экспорта из Украины
Меньше белков водного происхождения употребляют в таких регионах:
-
- Закарпатская область — 7,1 кг,
-
- Ивано-Франковская область — 7,3 кг,
-
- Луганская область — 7,3 кг,
-
- Черновицкая область — 7,8 кг.
-
По данным Госрыбагентства в 2017 году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 94,2 тыс. тонн. Это на 6,6% больше, чем в 2016 году (88,4 тыс. тонн).
При этом по статистическим данным общий объем производства товарно-пищевой рыбной продукции в Украине в 2017 году составил 63,3 тыс. тонн, что больше на 1,1% по сравнению с 2016 годом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В поезде “Москва-Кишинев” нашли спрятанными 50 банок красной икры
Большая доля в структуре выпуска товарно-пищевой рыбной продукции приходится на выпуск рыбных консервов — 54% (34,1 тыс. тонн) и мороженую рыбу — 17% (10,9 тыс. тонн).
В течение 2017 года было увеличено производство соленой рыбы на 18%, производство икры рыбы и ее заменителей на 17%, а также на 8% — производство рыбных консервов.
Напомним, в 2018 году продажи местных рыбы и морепродуктов выросли на треть.