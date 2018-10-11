Продажі місцевих риби та морепродуктів виросли на третину

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Реалізація продукції перероблених водних біоресурсів збільшилась на 33%. Про це повідомила прес-служба Держрибагентства України, передає УНН.

“За даними Держстату за вісім місяців поточного року обсяг реалізації перероблених та консервованих риби, ракоподібних і молюсків склав 2 мільярди 832 мільйонів гривень. Це на 32,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. За вісім місяців минулого року цей обсяг становив 2 мільярди 132 мільйони гривень”, — йдеться у повідомленні.

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Із реалізованої зазначеної продукції у січні-серпні 2018 року на зовнішні ринки було поставлено на 380 млн грн. У січні-серпні 2017 року — на 544,7 млн грн.

Загалом, за 2017 рік було реалізовано перероблених та консервованих риби, ракоподібних і молюсків на 3 мільярди 782 млн грн, з яких 972,1 млн грн — поза межі України.

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Раніше стало відомо, які статті експорту з України  користуються найбільшою популярністю за кордоном. При цьому експорт української живої риби зріс втричі з початку року.

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