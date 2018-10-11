Продажи местных рыбы и морепродуктов выросли на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Реализация продукции переработанных водных биоресурсов увеличилась на 33%. Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства Украины, передает УНН.
“По данным Госстата за восемь месяцев текущего года объем реализации переработанных и консервированных рыбы, ракообразных и моллюсков составил 2 миллиарда 832 миллионов гривен. Это на 32,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За восемь месяцев прошлого года этот объем составлял 2 миллиарда 132 миллиона гривен”, - говорится в сообщении.
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Из реализованной указанной продукции в январе-августе 2018 года на внешние рынки было поставлено товаров на 380 млн грн. В январе-августе 2017 — на 544,7 млн грн.
В целом, за 2017 год было реализовано переработанных и консервированных рыбы, ракообразных и моллюсков на 3 миллиарда 782 млн грн, из которых 972,1 млн грн — за пределы Украины.
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Ранее стало известно, какие статьи экспорта из Украины пользуются наибольшей популярностью за рубежом. При этом экспорт украинской живой рыбы вырос втрое с начала года.