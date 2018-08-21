На Чорному морі піймали бракон’єрів із майже тонною рапани
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прикордонники Одеської области затримали затримали 3 браконьєрів з 15 тис. штук рапани. Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Троє громадян України вночі, поблизу села Миколаївка Білгород-Дністровського району, незаконно виловили близько тонни рапани — майже 15 тисяч штук", - йдеться у повідомленні.
Також на місці події виявлено маломірний плавзасіб типу “Амур”, та автомобіль Volkswagen, куди браконьєри вже частково перевантажили мішки з рапаною.
На місце події одразу викликали представників Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства та Національної поліції.
Водні ресурси, плавзасіб та автомобіль встановленим порядком вилучено. Разом з тим прикордонники направили до поліції повідомлення щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249 ККУ “Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.
Попередня сума оцінки заподіяного державі збитку становить близько 25 тисяч гривень.
Раніше під Одесою вилучили майже 1,5 ц вишуканого морського делікатесу.