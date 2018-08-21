На Черном море поймали браконьеров с почти тонной рапаны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Пограничники Одесской области задержали задержали 3 браконьеров с 15 тыс. штук рапаны. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Трое граждан Украины ночью, вблизи села Николаевка Белгород-Днестровского района, незаконно выловили около тонны рапаны — почти 15 тысяч штук”, — говорится в сообщении.
Также на месте происшествия обнаружены маломерное плавсредство типа “Амур”, и автомобиль Volkswagen, куда браконьеры уже частично перегрузили мешки с рапаной.
На место происшествия сразу вызвали представителей Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства и Национальной полиции.
Водные ресурсы, плавсредство и автомобиль в установленном порядке изъяты. Вместе с тем пограничники направили в полицию сообщения о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 249 УК “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом”.
Предварительная сумма оценки причиненного государству ущерба составляет около 25 тысяч гривен.
Ранее под Одессой изъяли почти 1,5 ц изысканного морского деликатеса.