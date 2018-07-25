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Під Одесою вилучили майже 1,5 ц вишуканого морського делікатесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Прикордонники затримали жителя Одещини з мішками морських мідій вагою майже півтора центнера (150 кілограмів). Про це повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Під Одесою вилучили майже 1,5 ц вишуканого морського делікатесу

“Сьогодні прикордонники відділу „Південний“ Одеського загону затримали громадянина України, який здійснював незаконний вилов водних живих біоресурсів”, — йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, прикордонний наряд, який ніс службу у контрольованому прикордонному районі, виявив невідомого в районі с. Біляри Лиманського району. Чоловік саме здійснював незаконний вилов мідій вручну. У порушника вилучено близько 6,5 тисяч мідій загальною вагою 144 кілограми.

На громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 85 КУпАП “Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об’єктів тваринного світу”, справу скеровано до Лиманського районного суду.

Нагадаємо, 5 липня СБУ блокувала рекордний вилов риби браконьєрами у Азовському морі.

Як повідомляв УНН, за межі України за останні 5 років незаконно вивезли близько 180 тис. особин диких птахів.

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