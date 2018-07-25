Под Одессой изъяли почти 1,5 ц изысканного морского деликатеса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Пограничники задержали жителя Одесской области с мешками морских мидий весом почти полтора центнера (150 килограммов). Об этом сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Сегодня пограничники отдела ”Южный“ Одесского отряда задержали гражданина Украины, который осуществлял незаконный вылов водных живых биоресурсов”, — говорится в сообщении.
По оперативной информации, пограничный наряд, который нес службу в контролируемом пограничном районе, обнаружил неизвестного в районе с. Биляры Лиманского района. Мужчина как раз осуществлял незаконный вылов мидий вручную. У нарушителя изъято около 6,5 тысяч мидий общим весом 144 килограмма.
На гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 85 КоАП “Нарушение правил осуществления других видов специального использования объектов животного мира”, дело направлено в Лиманский районный суд.
Напомним, 5 июля СБУ блокировала рекордный вылов рыбы браконьерами в Азовском море.
Как сообщал УНН, за пределы Украины за последние 5 лет незаконно вывезли около 180 тыс. особей диких птиц.