Українсько-російська комісія щодо вилову риби в Азовському морі сьогодні розпочне засідання

“Сьогодні в Києві знову і в ювілейний 30-й раз Держрибагентство України та представники інших поважних державних інституцій, зокрема МЗС, Мінюстиції, ДПСУ (відкликаний), будуть ділити квоти на вилов риби в Азовському морі з делегацією держави-агресора та окупанта. В РФ це зветься дуже красномовно: „30-я сессия РУК“ — РУК — российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Фуршети, обіди, вечері, навіть святкове „обмывание по русскому обычаю“ — все заплановано”, — написав на своїй сторінці у Facebook керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

У свою чергу представник Президента в АРК Борис Бабін у коментарях у Facebook відреагував так: “Представництво Президента України в АРК бере участь у заході. Знову-таки виключно з метою захисту держінтересів. Нехай нам представники РФ пояснять декілька аспектів по Азову, по квотах що йдуть на Крим з РФ, про мілітаризацію, про викрадених рибалок. А потім ми будемо діяти — згідно повноважень”.

Крім того, Борис Бабін підтвердив УНН інформацію про те, що сьогодні справді розпочнеться засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі.

Зазначимо, що з 14 вересня 1993 року діє угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Ця угода досі є чинною.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія обговорить ситуацію в Азовському морі 23 жовтня.