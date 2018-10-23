Украинско-российская комиссия по вылову рыбы в Азовском море сегодня начнет заседание

"Сегодня в Киеве снова и в юбилейный 30-й раз Госрыбагентство Украины и представители других важных государственных институтов, в частности МИД, Минюст, ГПСУ (отозван), будут делить квоты на вылов рыбы в Азовском море с делегацией государства-агрессора и оккупанта. В РФ это называется очень красноречиво: "30-я сессия РУК" - РУК - российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Фуршеты, обеды, ужины, даже праздничное "обмывания по русскому обычаю" - все запланировано", - написал на своей странице в Facebook руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

В свою очередь представитель Президента в АРК Борис Бабин в комментариях в Facebook отреагировал так: "Представительство Президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам идущих на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаков. А потом мы будем действовать - согласно полномочиям".

Кроме того, Борис Бабин подтвердил УНН информацию о том, что сегодня действительно начнется заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Отметим, что с 14 сентября 1993 года действует соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. Это соглашение до сих пор действует.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия обсудит ситуацию в Азовском море 23 октября.