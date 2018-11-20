Задержанный в Азовском море катер вышел из порта ОРДЛО - Госрыбагентство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Госрыбагентство Украины прокомментировало информацию о задержании украинского судна в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Относительно информации о задержании украинского судна в Азовском море. В сети Интернет распространилась информация о задержании российской пограничной службой украинского рыболовного судна в Азовском море. Сведения о задержании именно украинского рыболовного судна у Государственного агентства рыбного хозяйства Украины отсутствуют”, - говорится в сообщении.
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Вместе с тем, по предварительной информации Госрыбагентства Украины, рыболовное судно вышло в море с неподконтрольной территории, а именно из г.Новоазовск Донецкой области.
“Документального удостоверения, что задержанное российской пограничной службой рыболовецкое судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет”, — отметили в Агентстве.
Как сообщал УНН, 19 ноября в СМИ появилась информация о том, что российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер за нарушение правил рыболовства. Отмечается, что маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейск.
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Также Генеральное консульство Украины в российском городе Ростов-на-Дону направило ноту в представительство МИД РФ с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море.