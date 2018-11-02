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В Україні підтвердили звільнення затриманих в Криму моряків

В Україні підтвердили звільнення затриманих в Криму моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що двох утримуваних у СІЗО в окупованому Криму українських моряків відпустили. Про це повідомила прес-служба омбудсмена, передає УНН.

“Незаконно утримуваних капітана українського риболовецького судна „ЯМК-0041“ Віктора Новицького, а також двох рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова випустили із СІЗО Сімферополя", - йдеться у повідомленні.

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Українським морякам змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд.

"Подібні дії Російської Федерації не мають нічого спільного із реальною правозахисною практикою, а є лише використанням українських громадян у своїй зовнішньополітичній грі. Показове звільнення російською владою українських моряків не є щирою гуманітарною місією", - наголошується у заяві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини запевнив, що зі свого боку Україна робить усе можливе для якнайшвидшого повернення її громадян додому.

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Нагадаємо, 2 листопада трьох моряків затриманого в Криму українського судна випустили з СІЗО.

Українське судно "ЯМК-0041" було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в "виключній економічній зоні Росії" (на думку РФ) порушено кримінальну справу.

Українські Національні Новини

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