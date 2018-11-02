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Трьох моряків затриманого в Криму українського судна випустили з СІЗО

Трьох моряків затриманого в Криму українського судна випустили з СІЗО

Київ • УНН

 • 8895 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Капітана українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького і ще двох українських моряків випустили з "Слідчого ізолятора №1 Сімферополя", їм змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Капітана і двох моряків "ЯМК-0041" випустили з СІЗО, після звернення омбудсменів в слідчі органи. Їм змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. Зверталася до слідства і віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, щоб було легше вести переговори про обмін на капітана "Норд" Володимира Горбенко", - сказала так званий "уповноважений з прав людини в Криму" Людмила Лубіна.

Лубіна додала, що переговори про обмін ведуться, не уточнивши, коли такий обмін може відбутися.

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Відзначимо, у вівторок моряки з сейнера "Норд" повернулися до Криму в обмін на сімох українських моряків, раніше затриманих біля берегів півострова за незаконний промисел. Капітан судна Володимир Горбенко поки залишається в Україні.

Нагадаємо, українське судно "ЯМК-0041" було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в "виключній економічній зоні Росії" (на думку РФ) порушено кримінальну справу.

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