Трьох моряків затриманого в Криму українського судна випустили з СІЗО

"Капітана і двох моряків "ЯМК-0041" випустили з СІЗО, після звернення омбудсменів в слідчі органи. Їм змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. Зверталася до слідства і віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, щоб було легше вести переговори про обмін на капітана "Норд" Володимира Горбенко", - сказала так званий "уповноважений з прав людини в Криму" Людмила Лубіна.



Лубіна додала, що переговори про обмін ведуться, не уточнивши, коли такий обмін може відбутися.



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Відзначимо, у вівторок моряки з сейнера "Норд" повернулися до Криму в обмін на сімох українських моряків, раніше затриманих біля берегів півострова за незаконний промисел. Капітан судна Володимир Горбенко поки залишається в Україні.



Нагадаємо, українське судно "ЯМК-0041" було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в "виключній економічній зоні Росії" (на думку РФ) порушено кримінальну справу.