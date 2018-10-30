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Пограничники пропустили в Крым моряков судна "Норд" как граждан Украины

Пограничники пропустили в Крым моряков судна "Норд" как граждан Украины

Киев  •  УНН

 • 11235 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Семь членов экипажа судна "Норд", которое ранее было задержано в части украинских вод Азовского моря, пропустили через административную границу с оккупированным Крымом как граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает УНН.

“Сегодня, 30 октября, на КПВВ „Каланчак“ прибыли члены суднокоманды „Норда“, гражданство Украины которых было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств в судах. Семеро граждан Украины имели право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части в соответствии с действующим законодательством. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничений в праве передвижения”, — говорится в сообщении.

Таким образом, заявления российской стороны про “обмен” является манипулятивными и не соответствуют действительности, поскольку все граждане - украинцы.

В свою очередь оккупационная сторона в Крыму отпустила семерых граждан Украины, которых удерживала.

Как сообщал УНН, в РФ ранее заявили, что семерых “российских” моряков из судна “Норд” обменяли на семь украинцев.

Украинское судно “ЯМК-0041” были задержаны 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в “исключительной экономической зоне России” (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.

Также 4 сентября украинская рыболовецкое судно “ЯОД-2105” с четырьмя моряками на борту задержали за якобы незаконный рыбный промысел в “российской экономической зоне” — оккупированном Крыму.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель “Норд”, приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

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