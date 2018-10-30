У РФ заявили, що сім "російських" моряків з судна "Норд" обміняли на сім українських
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Семеро "російських" моряків з сейнера "Норд" обміняні на сімох українських моряків судна "ЯМК-0041". Про це ТАСС повідомили у прес-службі уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, передає УНН.
"Семеро російських моряків з сейнера "Норд" сьогодні обміняні на сімох українських моряків з судна "ЯМК-0041", наші моряки вже в Криму", - сказав представник прес-служби.
Він уточнив, що капітан сейнера "Норд" Володимир Горбенко, щодо якої порушено кримінальну справу, поки залишається в Україні.
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Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.
Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною.
Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.
Додамо, що українське судно “ЯМК-0041” було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в “виключній економічній зоні Росії” (на думку РФ) порушено кримінальну справу.