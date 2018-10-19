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Прокуратура передала судно "Норд" АРМА

Прокуратура передала судно "Норд" АРМА

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим, 19.10.2018, на виконання ухвали Херсонського міського суду Херсонської області, речовий доказ у кримінальному провадженні - судно СЧС "Норд" (бортовий номер Ч-13-0057) передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, таке рішення ухвалено з метою збереження бюджетних коштів, які витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту "Бердянськ".

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.

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