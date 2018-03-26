Риболовецьке судно під прапором РФ затримали в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Учора корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації з 10 членами екіпажу. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч”, — йдеться у повідомленні.
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На даний момент затримане судно із командою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих. Крім того у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.
За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області. На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ.
Нагадаємо, берегова охорона Аргентини обстріляла китайське риболовецьке судно, яке вело незаконний промисел у морській економічній зоні країни, а потім переслідувала його ще протягом восьми годин.