Рыболовецкое судно под флагом РФ задержали в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации с 10 членами экипажа. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ выданные в г.Керчь", - говорится в сообщении.
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На данный момент задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
По факту обнаружения правонарушения проинформирован подразделения прокуратуру, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.
Напомним, береговая охрана Аргентины обстреляла китайское рыболовецкое судно, которое вело незаконный промысел в морской экономической зоне страны, а затем преследовала его еще в течение восьми часов.