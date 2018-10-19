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7 марта, 19:45 • 160381 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150154 просмотра

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Прокуратура передала судно "Норд" АРМА

Прокуратура передала судно "Норд" АРМА

Киев  •  УНН

 • 14262 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым, 19.10.2018, во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области, вещественное доказательство в уголовном производстве - судно СЧС "Норд" (бортовой номер М-13-0057) переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

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