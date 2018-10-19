Прокуратура передала судно "Норд" АРМА

"Прокуратурой Автономной Республики Крым, 19.10.2018, во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области, вещественное доказательство в уголовном производстве - судно СЧС "Норд" (бортовой номер М-13-0057) переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.