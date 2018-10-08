До суду направлено обвинувальний акт відносно капітана кримського судна "Норд"

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим 4 жовтня 2018 року до Київського апеляційного суду для визначення підсудності спрямовано обвинувальний акт відносно громадянина України - капітана судна "Норд", який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 332-1 КК України", - йдеться у повідомленні.



Встановлено, що капітан судна "Норд" умисно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, неодноразово на вказаному судні здійснював заходи та виходи із закритого морського порту "Керч" тимчасово окупованої території півострову Крим з метою нанесення шкоди інтересам України, а саме незаконного рибного промислу.



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Обставини вчинення злочинів капітаном судна "Норд" підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема, висновками експертизи (інженерно-екологічної), показаннями свідків тощо.



Варто зазначити, що Апеляційний суд Києва буде визначати який саме суд розглядатиме справу по суті.



Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.