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До суду направлено обвинувальний акт відносно капітана кримського судна "Норд"

До суду направлено обвинувальний акт відносно капітана кримського судна "Норд"

Київ • УНН

 • 9612 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура АР Крим направила до суду для визначення підсудності кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію. Про це у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим 4 жовтня 2018 року до Київського апеляційного суду для визначення підсудності спрямовано обвинувальний акт відносно громадянина України - капітана судна "Норд", який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 332-1 КК України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що капітан судна "Норд" умисно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, неодноразово на вказаному судні здійснював заходи та виходи із закритого морського порту "Керч" тимчасово окупованої території півострову Крим з метою нанесення шкоди інтересам України, а саме незаконного рибного промислу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура завершила розслідування справи щодо капітана судна “Норд”

Обставини вчинення злочинів капітаном судна "Норд" підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема, висновками експертизи (інженерно-екологічної), показаннями свідків тощо.

Варто зазначити, що Апеляційний суд Києва буде визначати який саме суд розглядатиме справу по суті.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель  морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.

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