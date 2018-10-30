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В РФ заявили, что семь "российских" моряков из судна "Норд" обменяли на семь украинских

Киев  •  УНН

 • 14641 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Семь "русских" моряков с сейнера "Норд" обменяны на семь украинских моряков судна "ЯМК-0041". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает УНН.

"Семь российских моряков из сейнера "Норд" сегодня обменены на семь украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

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Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной.

Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

Добавим, что украинское судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма из-за якобы незаконного промысла рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в "исключительной экономической зоне России" (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.

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