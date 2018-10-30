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Прикордонники пропустили в Крим моряків "Норда" як громадян України

Прикордонники пропустили в Крим моряків "Норда" як громадян України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сімох членів екіпажу судна "Норд", яке раніше було затримане в частині українських вод Азовського моря, пропустили через адміністративну межу з окупованим Кримом як громадян України. Про це йдеться у повідомлення Держприкордонслужби, передає УНН.

“Сьогодні, 30 жовтня, у КПВВ „Каланчак“ прибули члени суднокоманди „Норда“, громадянство України яких було встановлено у ході розгляду адмінпроваджень в судах. Семеро громадян України мали право повернутися додому на тимчасово окуповану територію в Криму і були оформлені на виїзд з материкової частини відповідно до чинного законодавства. Відносно цих членів суднокоманди не має обмеження у праві пересування”, — сказано у повідомленні.

Таким чином, заяви російської сторони про “обмін” є маніпулятивними і не відповідають дійсності, оскільки всі громадяни є українцями.

У свою чергу окупаційна сторона в Криму відпустила сімох громадян України, яких утримувала.

Як повідомляв УНН, у РФ раніше заявили, що сім “російських” моряків з судна “Норд” обміняли на сім українських.

Українське судно “ЯМК-0041” було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в “виключній економічній зоні Росії” (на думку РФ) порушено кримінальну справу.

Також 4 вересня українське риболовецьке судно “ЯОД-2105” з чотирма моряками на борту затримали за нібито незаконний рибний промисел в “російській економічній зоні” — окупованому Криму.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

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