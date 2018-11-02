Трех моряков задержанного в Крыму украинского судна выпустили из СИЗО

"Капитана и двух моряков "ЯМК-0041" выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы. Им изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Обращалась к следствию и вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана "Норда" Владимира Горбенко", - сказала так называемый "уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина.



Лубина добавила, что переговоры об обмене ведутся, не уточнив, когда такой обмен может состоятся.



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Отметим, во вторник моряки с сейнера "Норд" вернулись в Крым в обмен на семерых украинских моряков, ранее задержанных у берегов полуострова за незаконный промысел. Капитан судна Владимир Горбенко пока остается в Украине.



Напомним, украинское судно “ЯМК-0041” было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в “исключительной экономической зоне России” (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.