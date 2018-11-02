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В Украине подтвердили освобождение задержанных в Крыму моряков

В Украине подтвердили освобождение задержанных в Крыму моряков

Киев  •  УНН

 • 9235 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что двух находящихся в СИЗО в оккупированном Крыму украинских моряков отпустили. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена, передает УНН.

“Незаконно удерживаемый капитан украинского рыболовецкого судна „ЯМК-0041“ Виктор Новицкий, а также два рыбака Руслан Кондратюк и Андрей Морозов вышли из СИЗО Симферополя”, — говорится в сообщении.

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Украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

“Подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре. Показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией”, — отмечается в заявлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заверила, что со своей стороны Украина делает все возможное для скорейшего возвращения ее граждан домой.

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Напомним, 2 ноября троих моряков задержанного в Крыму украинского судна выпустили из СИЗО.

Украинское судно “ЯМК-0041” были задержаны 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него был наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в “исключительной экономической зоне России” (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.

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