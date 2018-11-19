ФСБ затримала український рибальський катер в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Російські прикордонники затримали в Азовському морі український риболовецький катер за порушення правил рибальства, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Іноземний маломірний плавзасіб було виявлено в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйськ. У моторному катері були виявлені понад 240 кілограм риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток. Улов, який був на борту, і заборонені знаряддя промислу були вилучені", - цитує видання повідомлення ФСБ Росії по Краснодарському краю.
Капітан затриманого судна "притягнутий світовим судом Єйська до адміністративної відповідальності". Йому призначено штраф в сумі 5 тисяч рублів. Крім цього, за рішенням суду конфісковано сам катер.
Як повідомляв УНН, 19 листопада міністри закордонних справ країн Європейського союзу вперше обговорять мілітаризацію Азовського моря.
Нагадаємо, 12 жовтня прикордонники ФСБ Російської Федерації затримали двох українських рибалок на маломоторному плавзасобі в Таганрозькій затоці.