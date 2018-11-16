Главы МИД стран ЕС впервые обсудят милитаризацию Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министры иностранных дел стран Европейского союза впервые обсудят милитаризацию Азовского моря. Об этом сообщает Представительство Украины в ЕС в Facebook, передает УНН.
"Министры иностранных дел стран ЕС обсудят ряд вопросов в понедельник (19 ноября) в Брюсселе, в том числе впервые милитаризацию Азовского моря, которые, по словам дипломатов, фактически были блокированы Россией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина призывает ЕС осудить эскалацию России и ввести санкции против российских портов в Азовском море.
Ранее УНН сообщал, что вопрос ситуации на Донбассе и в Азовском море были включены в повестку дня Совета министров иностранных дел, заседание которого состоится 19 ноября. Среди прочего, будет поднят и вопрос псевдовыборов на Донбассе, состоявшихся 11 ноября.
Напомним, Украина, Литва и Польша призвали G7 и Евросоюз ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с портами на территории временно оккупированного Крыма.