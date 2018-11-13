Проти портів РФ в Азовському морі закликали ввести санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна, Литва та Польща закликали G7 та Євросоюз ввести санкції проти російських морських портів в Азовському морі через їх незаконну взаємодію з портами на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у кінцевому документі ІХ сесії Асамблеї членів Верховної Ради України, Сеймасу Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, передає УНН.
Зокрема, Асамблея засуджує ескалацію конфлікту Російською Федерацією та мілітаризацію Азовського моря та “вітає резолюцію Європейського парламенту від 25 жовтня 2018 року щодо ситуації в Азовському морі.
“(Асамблея — ред.) закликає країни-члени Європейського Союзу та країни-члени Великої Сімки запровадити санкції проти російських морських портів в Азовському морі через їх незаконну взаємодію з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму, які були закриті українською владою”, — йдеться у документі.
Як повідомляв УНН, Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію по ситуації в Азовському морі. Зокрема, в резолюції Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх зв’язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.
Нагадаємо, у Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря.
Крім того, в Європейському парламенті занепокоєні мілітаризацією Азовського моря.
Нагадаємо, дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН.