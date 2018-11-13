Против портов РФ в Азовском море призвали ввести санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина, Литва и Польша призвали G7 и Евросоюз ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с портами на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в конечном документе ІХ сессии Ассамблеи членов Верховной Рады Украины, Сеймасу Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, передает УНН.
В частности, Ассамблея осуждает эскалацию конфликта Российской Федерацией и милитаризацию Азовского моря и "приветствует резолюцию Европейского парламента от 25 октября 2018 по ситуации в Азовском море.
"(Ассамблея - ред.) призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой Семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, были закрыты украинскими властями", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, Европарламент 25 октября принял резолюцию по ситуации в Азовском море. В частности, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от русской блокады в Азовском море.
Напомним, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбасса и Азовского моря.
Кроме того, в Европейском парламенте обеспокоены милитаризацией Азовского моря.
Напомним, действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.