ЄС обговорить "вибори" в ОРДЛО 19 листопада

"Вдячний Європейській службі зовнішніх справ за включення питання ситуації на Донбасі і в Азовському морі до порядку денного Ради міністрів закордонних справ, засідання якої відбудеться 19 листопада. Сподіваюсь на рішучі дії ЄС після так званих "виборів" на окупованому Донбасі, що відбулись у порушення мінських угод, шляхом посилення відповідальності Росії за агресію проти України", - написав М.Точицький.

Як повідомляв УНН, близько 40 країн на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

Grateful to @eu_eeas for including developments in Donbas & the Sea of Azov into FAC agenda on 19.11. Anticipate strong EU actions after so-called “elections” in occupied Donbas in violation of Minsk by raising costs for RU for its aggression agst Ukraine https://t.co/iySvSUHKhk

