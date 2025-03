ЕС обсудит "выборы" в ОРДЛО 19 ноября

"Благодарен Европейской службе внешних дел за включение вопроса ситуации на Донбассе и в Азовском море в повестку дня Совета министров иностранных дел, заседание которого состоится 19 ноября. Надеюсь на решительные действия ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, проведенных в нарушение минских соглашений, путем усиления ответственности России за агрессию против Украины", - написал Н.Точицкий.

Как сообщал УНН, около 40 стран на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.

Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.

Grateful to @eu_eeas for including developments in Donbas & the Sea of Azov into FAC agenda on 19.11. Anticipate strong EU actions after so-called "elections" in occupied Donbas in violation of Minsk by raising costs for RU for its aggression agst Ukraine https://t.co/iySvSUHKhk

- Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 13 ноября 2018 г.