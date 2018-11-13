ЕС обсудит "выборы" в ОРДЛО 19 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Совет министров иностранных дел на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter, передает УНН.
"Благодарен Европейской службе внешних дел за включение вопроса ситуации на Донбассе и в Азовском море в повестку дня Совета министров иностранных дел, заседание которого состоится 19 ноября. Надеюсь на решительные действия ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, проведенных в нарушение минских соглашений, путем усиления ответственности России за агрессию против Украины", - написал Н.Точицкий.
Как сообщал УНН, около 40 стран на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.
Grateful to @eu_eeas for including developments in Donbas & the Sea of Azov into FAC agenda on 19.11. Anticipate strong EU actions after so-called "elections" in occupied Donbas in violation of Minsk by raising costs for RU for its aggression agst Ukraine https://t.co/iySvSUHKhk- Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 13 ноября 2018 г.