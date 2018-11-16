Голови МЗС країн ЄС вперше обговорять мілітаризацію Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністри закордонних справ країн Європейського союзу вперше обговорять мілітаризацію Азовського моря. Про це повідомляє Представництво України в ЄС у Facebook, передає УНН.
“Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять низку питань у понеділок (19 листопада) в Брюсселі, зокрема вперше мілітаризацію Азовського моря, які, за словами дипломатів, фактично були блоковані Росією”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна закликає ЄС засудити ескалацію Росії і запровадити санкції проти російських портів в Азовському морі.
Раніше УНН повідомляв, що питання ситуації на Донбасі і в Азовському морі були включені до порядку денного Ради міністрів закордонних справ, засідання якої відбудеться 19 листопада. Серед іншого, буде порушене і питання псевдовиборів на Донбасі, що відбулися 11 листопада.
Нагадаємо, Україна, Литва та Польща закликали G7 та Євросоюз ввести санкції проти російських морських портів в Азовському морі через їхню незаконну взаємодію з портами на території тимчасово окупованого Криму.