ФСБ РФ задержала двух украинских рыбаков в Таганрогском заливе

“Сегодня сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море недалеко от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба ООС отметили, что ФСБ РФ уже поспешила сообщить об отсутствии разрешения на вылов рыбы украинцев и открыла против них дело об административных правонарушениях.

Учитывая, что это не первый подобный случай с украинскими рыбаками, пограничники из состава Объединенных сил напомнили рыбакам об опасной ситуации, сложившейся в Азовском море.

“Для сохранения своей свободы следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега”, — отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, 10 сентября в ФСБ РФ сообщили, что на озере Сиваш российские пограничники задержали двух украинских рыбаков. Граждан Украины обвинили в “незаконном пересечении границы”, их задержали в момент швартовки к берегу Крыма на моторной лодке. В ФСБ утверждали, что украинцы, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма “для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками”.