ФСБ РФ затримала двох українських рибалок у Таганрозькій затоці

“Сьогодні співробітники прикордонної служби ФСБ РФ в морі неподалік населеного пункту Весело-Вознесенка (РФ), затримали двох громадян України, які здійснювали вилов риби на маломірному плавзасобі. До Таганрозької затоки українські рибалки вийшли з тимчасово окупованого населеного пункту Холодне”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі штабу ООС зазначили, що ФСБ РФ вже поквапилася повідомити про відсутність дозволу на вилов риби українців та відкрила проти них справу про адміністративні правопорушення.

Враховуючи, що це не перший подібний випадок з українськими рибалками, прикордонники зі складу Об’єднаних сил нагадали рибалкам про небезпечну ситуацію, що склалася в Азовському морі.

“Задля збереження власної свободи слід обов’язково мати при собі документи, які посвідчують особу, виходити в море зі встановлених пунктів базування та не відходити надто далеко від берега”, — наголосили в штабі ООС.

Як повідомляв УНН, 10 вересня у ФСБ РФ повідомили, що на озері Сиваш російські прикордонники затримали двох українських рибалок. Громадян України звинуватили в “незаконному перетині кордону”, їх затримали в момент швартування до берега Криму на моторному човні. У ФСБ стверджували, що українці, вийшовши на риболовлю, вирішили навмисно причалити до берега Криму “для налагодження дружніх стосунків та обміну досвідом з кримськими рибалками”.