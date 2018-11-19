ФСБ задержала украинский рыболовный катер в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере были обнаружены свыше 240 килограмм рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты”, — цитирует издание сообщение ФСБ России по Краснодарскому краю.
Капитан задержанного судна "привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности". Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда конфискован сам катер.
Как сообщал УНН, 19 ноября министры иностранных дел стран Европейского союза впервые обсудят милитаризацию Азовского моря.
Напомним, 12 октября пограничники ФСБ Российской Федерации задержали двух украинских рыбаков на маломоторном плавсредстве в Таганрогском заливе.