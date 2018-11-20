Затриманий в Азовському морі катер вийшов з порту ОРДЛО - Держрибагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Держрибагентство України прокоментувало інформацію про затримання українського судна в Азовському морі. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Стосовно інформації про затримання українського судна в Азовському морі. В мережі Інтернет поширилась інформація щодо затримання російською прикордонною службою українського рибальського судна в Азовському морі. Відомості щодо затримання саме українського рибальського судна у Державного агентства рибного господарства України відсутні”, — йдеться у повідомленні.
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Разом з тим, за попередньою інформацією Держрибагентства України, рибальське судно вийшло в море із непідконтрольної території, а саме з м. Новоазовськ Донецької області.
“Документального засвідчення, що затримане російською прикордонною службою рибальське судно є суб’єктом господарювання, який здійснює свою рибогосподарську діяльність згідно із законодавством України, немає”, — наголосили в Агентстві.
Як повідомляв УНН, 19 листопада в ЗМІ з’явилась інформація про те, що російські прикордонники затримали в Азовському морі український риболовецький катер за порушення правил рибальства. Зазначається, що маломірний плавзасіб було виявлено в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйськ.
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Також Генеральне консульство України в російському місті Ростов-на-Дону надіслало ноту до представництва МЗС РФ з проханням спростувати або підтвердити інформацією щодо затримання українських рибалок в Азовському морі.