Вантажообіг у морських портах України скоротився

“З січня по вересень поточного року порти перевалили 95,9 млн тонн вантажів, що всього на 1,7% менше, ніж в минулому році”, — свідчать фактичні дані Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що у підсумку трьох кварталів 2018 року перевалка в морських портах по двох основних групах товарів - зерно і руда, які становлять близько 50% всього вантажопотоку, поки залишається нижче рівня аналогічного періоду минулого року.

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Так, за 9 місяців морські порти обробили 20,44 млн тонн різних руд, що всього на 3,5% нижче показника аналогічного періоду минулого року. Тоді як, за підсумками 8 місяців роботи портів різниця становила 17%. Перевалка зерна склала 26,9 млн тонн, що на 8,9% нижче рівня 2017 року (за підсумками 8 місяців різниця становила 11,4%).

У цілому за 9 місяців 2018 року перевалка експортних вантажів склала 69,9 млн тонн, що на 5,7% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Позитивні показники +13% (11,4 млн тонн) відзначені при експорті чорних металів.

На противагу експорту - на 19,6% зросла перевалка імпортних вантажів (16,5 млн тонн). Позитивну динаміку по імпорту продовжують зберігати руди кольорових металів (+ 18,8%), перевалка яких склала 5,5 млн тонн, і вугілля - 3,9 млн тонн (+ 3,5%).

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Також вантажообіг транзитних вантажів склав майже 8 млн тонн, що на 6,9% менше, ніж роком раніше. Усього з початку 2018 року морські порти України обробили 8 674 судна, що на 0,1% менше аналогічних показників 2017 року.

Нагадаємо, за даними Держстату за 8 місяців поточного року Україна наростила негативне сальдо до 5,4 млрд доларів.