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Вантажообіг у морських портах України скоротився

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За три квартали 2018 року морські порти України перевалили майже 96 млн тонн вантажів, що всього на 1,7% менше, ніж в минулому році. Про це повідомив відділ зовнішніх комунікацій та маркетингу ДП “Адміністрація морських портів України”, передає УНН.

“З січня по вересень поточного року порти перевалили 95,9 млн тонн вантажів, що всього на 1,7% менше, ніж в минулому році”, — свідчать фактичні дані Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що у підсумку трьох кварталів 2018 року перевалка в морських портах по двох основних групах товарів - зерно і руда, які становлять близько 50% всього вантажопотоку, поки залишається нижче рівня аналогічного періоду минулого року.

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Так, за 9 місяців морські порти обробили 20,44 млн тонн різних руд, що всього на 3,5% нижче показника аналогічного періоду минулого року. Тоді як, за підсумками 8 місяців роботи портів різниця становила 17%. Перевалка зерна склала 26,9 млн тонн, що на 8,9% нижче рівня 2017 року (за підсумками 8 місяців різниця становила 11,4%).

У цілому за 9 місяців 2018 року перевалка експортних вантажів склала 69,9 млн тонн, що на 5,7% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Позитивні показники +13% (11,4 млн тонн) відзначені при експорті чорних металів.

На противагу експорту - на 19,6% зросла перевалка імпортних вантажів (16,5 млн тонн). Позитивну динаміку по імпорту продовжують зберігати руди кольорових металів (+ 18,8%), перевалка яких склала 5,5 млн тонн, і вугілля - 3,9 млн тонн (+ 3,5%).

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Також вантажообіг транзитних вантажів склав майже 8 млн тонн, що на 6,9% менше, ніж роком раніше. Усього з початку 2018 року морські порти України обробили 8 674 судна, що на  0,1% менше аналогічних показників 2017 року.

Нагадаємо, за даними Держстату за 8 місяців поточного року Україна наростила негативне сальдо до 5,4 млрд доларів.

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