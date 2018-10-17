За 8 місяців Україна наростила експорт на 12,4%

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У січні–серпні цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.