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За 8 місяців Україна наростила експорт на 12,4%

За 8 місяців Україна наростила експорт на 12,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У січні–серпні цього року  у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.

"У січні–серпні цього року експорт товарів становив 30910,5 млн дол. США, або 112,4% порівняно із січнем–серпнем 2017 року, імпорт – 35914,6 млн дол., або 116,1%. Негативне сальдо склало 5004,1 млн дол. (у січні–серпні 2017 року також негативне – 3434,2 млн дол.)", - сказано у  повідомлені. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,86 (у січні–серпні 2017 року – 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 215 країн світу.

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У серпні 2018 року порівняно із липнем 2018 року сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 4,7%, імпорту – зменшилися на 4,4%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні 2018 року було негативне і становило 818,7 млн дол. США. У липні 2018 року також негативне – 1214,2 млн дол. США.

Як повідомляє УНН, за період з січня по вересень 2018 року Україна експортувала товарів харчової та аграрної промисловості на суму 11,4 млрд доларів. Про це повідомив аналітичний департамент Ради з питань експорту продовольства, посилаючись на дані Державної фіскальної служби України.

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