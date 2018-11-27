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Военное положение повлияет на международные перевозки

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Из-за введения военного положения для операторов рынка международных перевозок возрастет цена фрахта, а также увеличатся страховые риски. Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на странице в Facebook, передает УНН.

“По теме, которая всех волнует. Мы проанализировали возможные риски, которые несет для аграрной отрасли эскалация конфликта в Азовском море и обусловленный ею режим военного положения в 10 областях. Среди рисков — рост цены фрахта. Возможно, но в незначительном объеме, и точно не в краткосрочной перспективе, поскольку суда фрахтуются с большим временным лагом. Надеемся, что через месяц фактор военного положения уже не будет актуальным”, - написал Мартынюк.

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Кроме того, военное положение скажется на страховой стороне рынка фрахта.

“Рост страховых премий. Аргументы те же, что и пунктом выше. Страховые компании скорее всего заложат дополнительные риски при страховании операций в портах Азовского моря”, — отметил Мартынюк.

Напомним, военное положение увеличит риски для аграрных экспортеров. Также чрезвычайный режим будет иметь последствия для рыбной промышленности. Риски от эскалации конфликта в Азовском море, которое обеспечивает наибольшую часть улова, пока не просчитываются.

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Напомним, военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.

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