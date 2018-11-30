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The Washington Post

Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією. Про це глава МЗС повідомив у ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.

Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

“Ми за останній час "вбили" 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно в контексті того, щоб те, що ми ці угоди вбиваємо, не зашкодили просто нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко — це близько 40 угод... Те, що існувало до війни — воно за визначенням не має сенсу”, — наголосив Клімкін.

Він згадав про нині не працюючий Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ з 1997 року.

“Ми дали відповідно Росії чіткий меседж і дипломатичну ноту, що він (Договір про дружбу... — прим. УНН) припиняє своє існування відповідно до процедури, яка в нього закладена. Тому ніякого договору не буде. За шість місяців після того, як ми його подали, він зовсім припиняє своє існування”, — пояснив голова МЗС.

Довідка УНН: Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності в квітні 1999 року строком на 10 років з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди при відсутності заперечень сторін.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів успішні переговори з близько тридцятьма міністрами закордонних справ з усього світу.

Як повідомляв УНН, Клімкін закликає партнерів України тиснути на РФ, аби вона визнала 24 українців військовополоненими.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 моряків — трьох поранених, які перебували у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебували у різних місцях, які не були відомі. Також повідомлялося про співробітника СБУ. “Суд” у Криму арештував всіх захоплених українців.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом № 393, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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