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Суд в Криму арештував всіх захоплених українських моряків

Суд в Криму арештував всіх захоплених українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в Facebook, передає УНН.

“Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх з учорашнього дня українських моряків, затриманих російськими прикордонниками, зокрема капітана 2-го рангу з катера „Бердянськ“ Дениса Гриценка і капітана буксира „Яни Капу“ Олега Мельничука”, — написав Наумлюк.

За його словами, раніше сьогодні суд на два місяці заарештував капітана катера “Нікополь” старшого лейтенанта Богдана Небилицю, матроса буксира “Яни Капу” Євгена Семідоцького та матроса катера “Бердянськ” Юрія Без’язичного.

Раніше сьогодні на два місяці були заарештовані: Андрій Шевченко за обвинуваченням у порушенні державного кордону РФ групою осіб за попередньою змовою, а також старший матрос “Нікополя” В’ячеслав Зінченко.

Перед цим 28 листопада суд Сімферополя заарештував на два місяці захоплених капітана 3-го рангу Володимира Лісового та співробітника СБУ Андрія Драча.

Зазначимо, у середу в окупованому Криму заарештували 15 українських моряків. Серед них — троє поранених.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що всього йдеться про 23 людей.

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