Суд в Криму арештував ще двох захоплених українських моряків

На два місяці заарештовані: Андрій Шевченко за обвинуваченням у порушенні державного кордону РФ групою осіб за попередньою змовою, а також старший матрос "Нікополя" В'ячеслав Зінченко.

Перед цим 28 листопада суд Сімферополя заарештував на два місяці захоплених капітана 3-го рангу Володимира Лісового та співробітника СБУ Андрія Драча.

Нагадаємо, за словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у середу в окупованому Криму заарештували 15 українських моряків.

Серед них - троє поранених.



Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що в цілому йдеться про 23 людей.

В ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила військовий стан, але тільки на 30 днів і в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні військовий стан з 26 листопада 2018 року.