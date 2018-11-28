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У Криму арештували поранених українських моряків

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Підконтрольний Росії Керченський "суд" арештував серед інших трьох захоплених українських військових, які були поранені внаслідок російської атаки на судна ВМС ЗСУ у неділю у районі Керченської протоки. Про це повідомила журналістам у середу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.

"Вони вже заарештовані (три поранених українські військові – ред.). Рішення Керченським судом вже прийнято. Заарештовані 12 плюс три", - розповіла Омбудсмен.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ “суд” в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан

Згідно з президентським указом №393/2018 воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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