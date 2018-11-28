В Крыму арестовали раненых украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Подконтрольный России Керченский "суд" арестовал среди других трех захваченных украинских военных, которые были ранены в результате российской атаки на судна ВМС ВСУ в воскресенье в районе Керченского пролива. Об этом сообщила журналистам в среду Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.
"Они уже арестованы (три раненых украинские военные - ред.). Решение Керченским судом уже принято. Арестованы 12 плюс три", - рассказала Омбудсмен.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных засудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.
Согласно президентскому указу №393/2018 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Президент подписал закон на утверждение этого указа. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.